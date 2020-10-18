ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США пригрозили санкциями за продажу оружия Ирану

Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность введения санкций против тех, кто решит продавать оружие Ирану. Санкции будут накладывать как на организации, так и на физических лиц.

Самые читаемые новости

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео на странице в Twitter.

По его словам, все, кто хочет мира на Ближнем Востоке, должны отказаться от продажи оружия Ирану.

"Каждое оружие, которое купит режим, будет в распоряжении его радикальной идеологии. Мы готовы использовать внутренние власти для применения санкций в отношении лиц или организаций, которые принимают участие в продаже этого оружия", - подчеркнул Помпео.

Напомним, 18 октября закончился срок действия эмбарго на продажу оружия Ирану. Теперь любая страна может возобновить торговлю оружием с Тегераном без последствий.

Накануне, Совет безопасности ООН отказался продлевать оружейное эмбарго против Ирана, на чем настаивали Соединенные Штаты.

Как писало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп обещал восстановить практически все санкции ООН против Ирана, действие которых завершилось.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиоружиеИранМайк ПомпеоСанкцииЭмбарго