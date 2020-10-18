США пригрозили санкціями за продаж зброї Ірану

Сполучені Штати Америки розглядають можливість запровадження санкцій проти тих, хто вирішить продавати зброю Ірану. Санкції будуть накладати як на організації, так і на фізичних осіб.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео на сторінці у Twitter.

За його словами, всі, хто хоче миру на Ближньому Сході, повинні відмовитися від продажу зброї Ірану.

"Кожна зброя, яку купить режим, буде в розпорядженні його радикальної ідеології. Ми готові використовувати внутрішню владу для застосування санкцій до осіб або організацій, які беруть участь у продажі цієї зброї", - наголосив Помпео.

Нагадаємо, 18 жовтня закінчився термін дії ембарго на продаж зброї Ірану. Тепер будь-яка країна може відновити торгівлю зброєю з Тегераном без наслідків.

Напередодні, Рада безпеки ООН відмовилася продовжувати збройне ембарго проти Ірану, на чому наполягали Сполучені Штати.

Як писало РБК-Україна, президент США Дональд Трамп обіцяв відновити практично всі санкції ООН проти Ірану, дія яких завершилася.