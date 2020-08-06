В США пригрозили санкциями немецкому порту из-за "Северного потока-2"

Фото: строительство "Северного потока-2" (nord-stream2.com)

В порту хранятся трубы для строительства газопровода

Американские сенаторы пригрозили руководству немецкого порта Мукран, что в Заснице, введением санкция в связи с продолжением строительства российского газопровода "Северный поток-2". Соответствующее письмо руководству порта направили 5 августа сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон.

Об этом сообщает Handelsblatt.

В случае продолжения строительных работ сенаторы пригрозили "финансовым разрушением" руководству порта.

"Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и оказывать поддержку проекту "Северный поток - 2", то вы разрушите будущее финансовое состояние своего предприятия", - говорится в письме.

Отмечается, что на порту Мукран хранятся необходимые для завершения строительства "Северного потока-2" трубы.

По словам сенаторов, письмо является официальным юридическим уведомлением о том, что поддержка проекта трубопровода влечет за риск наложения санкций со стороны США.

Напомним, днями "Газпром" получил возможность возобновить строительство "Северного потока-2" в Дании, которое было остановлено в конце 2019 года из-за введенных санкций со стороны США.

Кроме этого РБК-Украина писало, что немецкие экологи через суд пытаются запретить строительство "Северного потока-2".