В Германии экологи через суд требуют прекратить строительство "Северного потока-2"

Фото: строительство "Северного потока-2" (nord-stream2.com)

Речь идет о выбросах метана в результате строительства и эксплуатации газового трубопровода

Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe потребовали через суд в Германии пересмотреть разрешение на эксплуатацию "Северного потока 2". Они ссылаются на новые данные о выделении метана.

Об этом сообщает издание Argus Media.

Так, организация обратилась к органу судебной власти с просьбой рассмотреть разрешение на строительство, принимая во внимание обширные выбросы метана в результате строительства и эксплуатации газового трубопровода.

По мнению экологов, требуется пересмотр оценок выбросов метана от добычи газа, так как предыдущие оценки могли быть занижены.

"Первоначальная оценка учитывала только возможные метановые выбросы от самого трубопровода. Но это не включает утечки метана от добычи, транспортировки и переработки, которые неразрывно связаны с работой Северного потока-2", - говорится в сообщении.

Deutsche Umwelthilfe планирует обращаться в Европейский суд, если в суде Германии откажутся рассматривать дело.

В компании Nord Stream 2 заявили, что приняли к сведению иск и оценят его.

Ранее РБК-Украина, что строительство "Северного потока-2" можно будет возобновить в начале августа, так как в этот период истекает срок подачи апелляции на разрешение ДЭА проводить работы с использованием судов с якорями.

Напомним, строительство газопровода "Северный поток-2" было остановлено в конце 2019 года после введения санкций США.