"Газпром" может возобновить прокладку "Северного потока-2" в Дании

Фото: укладка труб "Северного потока-2" (nord-stream2.com)

В Дании не обжаловали разрешение использовать спецсуда для прокладки газопровода

В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не поступило жалоб на разрешение использовать судов с якорями при строительстве газопровода "Северный поток-2". Таким образом "Газпром" может продолжить укладку на незаконченном участке газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм.

Об этом сообщает ТАСС.

"Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал никаких апелляций на решение ДЭА (Датское энергетическое агентство) от 6 июля 2020 года, разрешающего Nord Stream 2 AG использовать суда с якорями", - сообщили в апелляционном совете.

Отметим, для завершения газопровода осталось проложить 160 км труб в водах Дании. В случае завершения строительства газопровода Россия полностью прекратит транзит газа через Украину.

Ранее РБК-Украина, что строительство "Северного потока-2" можно будет возобновить в начале августа, так как в этот период истекает срок подачи апелляции на разрешение ДЭА проводить работы с использованием судов с якорями.

Отметим, строительство газопровода "Северный поток-2" было остановлено в конце 2019 года после введения санкций США.