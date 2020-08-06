У США пригрозили санкціями німецькому порту через "Північного потоку-2"

Фото: будівництво "Північного потоку-2" (nord-stream2.com)

У порту зберігаються труби для будівництва газопроводу

Американські сенатори пригрозили керівництву німецького порту Мукран, що в Зассніці, введенням санкція в зв'язку з продовженням будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Відповідний лист керівництву порту направили 5 серпня сенатори Тед Круз, Том Коттон і Рон Джонсон.

Про це повідомляє Handelsblatt.

У разі продовження будівельних робіт сенатори пригрозили "фінансовим руйнуванням" керівництву порту.

"Якщо ви продовжите надавати товари, послуги і надавати підтримку проекту" Північний потік - 2 ", то ви зруйнуєте майбутнє фінансовий стан свого підприємства", - йдеться в листі.

Відзначається, що на порту Мукран зберігаються необхідні для завершення будівництва "Північного потоку-2" труби.

За словами сенаторів, лист є офіційним юридичним повідомленням про те, що підтримка проекту трубопроводу тягне за ризик накладення санкцій з боку США.

Нагадаємо, днями "Газпром" отримав можливість відновити будівництво "Північного потоку-2" в Данії, яке було зупинено в кінці 2019 року через введених санкцій з боку США.

Крім цього РБК-Україна писало, що німецькі екологи через суд намагаються заборонити будівництво "Північного потоку-2".