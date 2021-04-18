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США пригрозили Москве последствиями в случае смерти Навального в тюрьме

Автор: Александр Белоус

Советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, что правительство США предупредило власти России о последствиях, если критик Кремля Алексей Навальный умрет в тюрьме. Конкретные меры не разглашаются.

Об этом Салливан сказал в интервью CNN.

"Мы сообщили российскому правительству, происходящее с Навальным под стражей является их ответственностью, и они будут привлечены к ответственности перед международным сообществом", - сказал Салливан.

Говоря о конкретных мерах, он отметил, что рассматривается множество различных шагов в случае смерти Навального. Однако Саливан заявил, что не намерен называть эти меры публично.

Сторонники Навального заявляют, что здоровье 44-летнего критика Кремля стремительно ухудшается, его пресс-секретарь говорит, что он "умирает", а врачи сообщают, что у него растет риск почечной недостаточности и проблем с сердцем.

Президент Джо Байден в субботу заявил, что ситуация с Навальным "совершенно несправедлива и совершенно неприемлема", но отказался от дальнейшего обсуждения. Он не поднимал вопрос о Навальном во время заявлений о санкциях против России на этой неделе, и эта тема не обсуждалась во вторник во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным,

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиНавальныйКремль
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