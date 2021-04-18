США пригрозили Москві наслідками у разі смерті Навального у в'язниці

Радник президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, що уряд США попередив владу Росії про наслідки, якщо критик Кремля Олексій Навальний помре у в'язниці. Конкретні заходи не розголошуються.
Про це Салліван сказав в інтерв'ю CNN.
"Ми повідомили російському уряду, що те, що відбувається з Навальним під вартою, є їх відповідальністю, і вони будуть притягнуті до відповідальності перед міжнародним співтовариством", - сказав Салліван.
Говорячи про конкретні заходи, він зазначив, що розглядається безліч різних кроків у разі смерті Навального. Однак Саліван заявив, що не має наміру називати ці заходи публічно.
Прихильники Навального заявляють, що здоров'я 44-річного критика Кремля стрімко погіршується, його прес-секретар каже, що він "вмирає", а лікарі повідомляють, що у нього зростає ризик ниркової недостатності і проблеми з серцем.
Президент Джо Байден в суботу заявив, що ситуація з Навальним "абсолютно несправедлива і абсолютно неприйнятна", але відмовився від подальшого обговорення. Він не піднімав питання про Навального під час заяв про санкції проти Росії на цьому тижні, і ця тема не обговорювалася у вівторок під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним,