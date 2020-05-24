США пригрозили Китаю санкциями в случае ограничения автономии Гонконга

Китай хочет легализовать деятельность своих спецслужб в Гонконге
Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против Китая, если Гонконг будет лишен высокой степени автономии. Вашингтон обеспокоен намерением Пекина легализовать свои спецслужбы в Гонконге.
Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает агентство Reuters.
По словам О'Брайена, Вашингтон видит в действиях Китая намерение захватить Гонконг.
"Похоже, что с помощью закона, касающегося национальной безопасности, они, по сути, собираются захватить Гонконг. Если госсекретарь США не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет значительный уровень автономии, если это произойдет, последуют санкции против Гонконга и Китая", - заявил он.
Советник американского президента считает, что при таком развитии событий крупные финансовые компании прекратят свою работу в Гонконге, а многие жители этого региона уедут из него.
Отметим, власти Китая планируют рассмотреть резолюцию о разработке нового закона о национальной безопасности на территории Гонконга с возможностью создания в районе особых органов госбезопасности. Это решение Пекина вызвало обеспокоенность у западных стран и гонконгской оппозиции.
Напомним, 24 мая в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста из-за намерения Китая
Автор: Дмитрий Левицкий