США пригрозили Китаю санкціями у разі обмеження автономії Гонконгу

Сполучені Штати Америки можуть ввести санкції проти Китаю, якщо Гонконг буде позбавлений високого рівня автономії. Вашингтон занепокоєний наміром Пекіну легалізувати свої спецслужби в Гонконгу.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Роберт О'Брайен, передає агентство Reuters.

За словами О'Брайена, Вашингтон бачить у діях Китаю намір захопити Гонконг.

"Схоже, що за допомогою закону, що стосується національної безпеки, вони, по суті, збираються захопити Гонконг. Якщо держсекретар США не зможе підтвердити, що Гонконг зберігає значний рівень автономії, якщо це станеться, послідують санкції проти Гонконгу та Китаю", - заявив він.

Радник американського президента вважає, що за такого розвитку подій великі фінансові компанії припинять свою роботу в Гонконгу, а багато жителів цього регіону виїдуть з нього.

Зазначимо, влада Китаю планує розглянути резолюцію про розробку нового закону про національну безпеку на території Гонконгу з можливістю створення в районі особливих органів держбезпеки. Це рішення Пекіну викликало стурбованість у західних країн та гонконгської опозиції.

Нагадаємо, 24 травня у Гонконгу спалахнули масові акції протесту через наміри Китаю