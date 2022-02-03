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США пригрозили Китаю, если Пекин попытается смягчить санкции против России

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Вашингтон, Четверг 03 февраля 2022 23:29
США пригрозили Китаю, если Пекин попытается смягчить санкции против России Фото: Нед Прайс, представитель Госдепа США (usembassy.gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США обладают инструментами для воздействия на компании Китая. Их применят в том случае, если они попытаются помочь России обойти санкции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственного департамента США Неда Прайса.

"Если (США - ред.) увидят, что компании, включая из Китая, попытаются смягчить санкции, избежать или обойти их, то против них будет задействован набор инструментов воздействия", - сказал Прайс.

Он подчеркнул, что у США есть инструменты, которые помогут решить проблему противодействия санкциям против России.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 3 февраля допустила возможность введения против России превентивных санкций.

Отметим, сенаторы республиканской и демократической партий США близки к заключению соглашения о законопроекте о санкциях против России в случае ее вторжения в Украину.

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