США пригрозили Китаю, якщо Пекін спробує пом'якшити санкції проти Росії
США володіють інструментами для впливу на компанії Китаю. Їх застосують в тому випадку, якщо вони спробують допомогти Росії обійти санкції.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Державного департаменту США Неда Прайса.
"Якщо (США - ред.) побачать, що компанії, включаючи з Китаю, спробують пом'якшити санкції, уникнути або обійти їх, то проти них буде застосований набір інструментів впливу", - сказав Прайс.
Він підкреслив, що у США є інструменти, які допоможуть розв'язувати проблему протидії санкціям проти Росії.
Нагадаємо, прессекретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу 3 лютого допустила можливість введення проти Росії превентивних санкцій.
Зазначимо, сенатори республіканської і Демократичної партій США близькі до укладення угоди про законопроєкт про санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.