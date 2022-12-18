Загрози з боку РФ та Китаю можуть призвести до нового буму виробництва зброї у США, - NYT

Перспектива зростання військових загроз з боку РФ на тлі її війни проти України, а також з боку Китаю спонукає обидві партії у США підтримувати різке збільшення витрат Пентагону, створюючи ще один потенційний бум для виробників зброї.

Наступного тижня Конгрес має остаточно затвердити національний військовий бюджет на поточний фінансовий рік, який, як очікується, сягне приблизно 858 мільярдів доларів, що на 45 мільярдів доларів більше, ніж запросив президент Джо Байден.

Відповідно до аналізу, у разі затвердження на цьому рівні бюджет Пентагону зростатиме на 4,3% на рік протягом останніх двох років - навіть з урахуванням інфляції - порівняно із середнім показником менш як 1% на рік у реальних доларах у період з 2015 по 2021 рік, згідно з аналізом Центру стратегічних та бюджетних оцінок.

Витрати на закупівлі різко зростуть у 2023 році, включаючи 55% збільшення фінансування армії на закупівлю нових ракет та 47% збільшення фінансування закупівель зброї ВМФ.

Раніше на цьому тижні радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван охарактеризував нарощування у стратегічному плані, заявивши, що війна РФ проти України виявила недоліки національної військово-промислової бази, які необхідно усунути, щоб Штати "могли підтримувати Україну, і мати змогу впоратися з непередбаченими обставинами" в інших частинах світу".

Найбільший у США військовий підрядник Lockheed Martin замовив у Пентагону власні ракетні військові замовлення на суму понад 950 мільйонів доларів, частково для поповнення запасів, які використовуються в Україні. Армія уклала з Raytheon Technologies контракти на суму понад 2 мільярди доларів на постачання ракетних систем для розширення або поповнення озброєнь, які використовуються для допомоги Україні.

"Ми пройшли через шість років "Стінгерів" за 10 місяців. Тому нам знадобиться кілька років, щоб поповнити запаси і поповнити запаси", - сказав виконавчий директор Raytheon Грегорі Дж. Хейс в інтерв'ю раніше цього місяця, маючи на увазі 1600 переносних зенітних ракет компанії, відправлених урядом США до України.

Як зазначається у публікації, ці контракти - лише передній край того, що має стати новим масштабним нарощуванням оборони у Штатах. Військові витрати наступного року мають досягти найвищого рівня з поправкою на інфляцію з часів пікових витрат на війни в Іраку та Афганістані в період між 2008 та 2011 роками та другого за величиною з поправкою на інфляцію рівня з часів Другої світової війни. Це більше, ніж бюджети наступних 10 найбільших урядових агенцій разом узятих.

Ще більше замовлень надходить військовим підрядникам від союзників США в Європі та Азії, оскільки вони теж дійшли висновку, що мають робити більше, щоб озброїтися проти глобальних загроз, що зростають. Цього місяця Японія зробила кроки, щоб подвоїти свої витрати на оборону протягом наступних 5 років, відмовившись від пацифістської позиції, яку вона значною мірою дотримувалася з 1945 року.

"І ніщо з цього не включає 18 мільярдів доларів, що плануються, але тепер затриманих поставок зброї Сполученими Штатами, щоб озброїти Тайвань проти можливого нападу Китаю в майбутньому", - зазначено у матеріалі.

Поєднання російської війни проти України та зростаючого консенсусу щодо настання нової ери конфронтації наддержав спонукає до зусиль щодо забезпечення того, щоб військово-промислова база могла реагувати на сплески попиту. У деяких випадках це питання стає невідкладним, оскільки США та їхні союзники НАТО прагнуть зберегти постачання зброї в Україну, не скорочуючи свої власні запаси до тривожного рівня.

ЗСУ витратили багаторічні ракетні потужності західних постачальників за лічені місяці. Разом з тим підрядники, як і раніше, стурбовані інвестиціями для задоволення зростаючого попиту на зброю, яка може знову вичерпатися, коли війна закінчиться або політичний курс зміниться, пише NYT.

У публікації звертається увага, що щорічний закон про військові дозволи, ухвалений Сенатом у четвер, забороняє ВПС та ВМС списувати застарілі системи озброєнь, які військові хотіли б вивести з експлуатації, включаючи певні транспортні літаки C-130 або винищувачі F-22. Водночас він включає додаткові мільярди доларів на будівництво нових кораблів і літаків, навіть більше, ніж просив сам Пентагон, у тому числі 2,2 мільярда доларів тільки на додатковий ракетний есмінець, керований ВМС, за даними сенатського комітету збройних сил.

Також потрібно 678 мільйонів доларів на розширення заводів з виробництва боєприпасів у таких місцях як Скрентон, штат Пенсільванія; Мідлтаун, Айова; та Кінгспорт, штат Теннесі, де підрядники працюють з армією над виробництвом боєприпасів, які українські артилерійські розрахунки спалюють із загрозливою швидкістю.

Витрати можуть бути ще вищими, оскільки Конгрес також розглядає запит на додаткові 21,7 мільярда доларів для Пентагону понад уже розширений річний бюджет на 2023 рік, щоб виділити більше грошей на поповнення запасів матеріалів, які використовуються в Україні.

"Ми повинні взяти на себе зобов'язання перед (військовою, - ред.) галуззю. Тоді галузь зробить крок уперед, щоб перезапустити або розширити свої виробничі лінії", - сказав сенатор Деб Фішер, республіканець від штату Небраска та член сенатського комітету збройних сил.

Один тільки цей крок передбачає, що в найближчі 3 роки можуть бути отримані додаткові замовлення на озброєння на суму 73 мільярди доларів, контракти, які значною мірою принесуть користь великим гравцям, таким як Lockheed і Raytheon, згідно з аналізом Майлза Волтона, аналітика військової промисловості. дослідницькою фірмою з Уолл-стріт Wolfe Research.

Ці тенденції допомагають пояснити поведінку на фондовому ринку великих військових підрядників, невелика група яких контролює більшу частину продажу Пентагону. Цього року ціни на акції Lockheed та Northrop Grumman підскочили більш ніж на 35% на ринку, основні індекси якого загалом за рік знизилися.