UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США пригрозили "кінцем режиму" Північній Кореї у разі застосування ядерної зброї

Фото: північнокорейський лідер Кім Чен Ин (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сполучені Штати Америки нагадали Північній Кореї, що застосування ядерної зброї призведе "до кінця режиму" нинішнього лідера Кім Чен Ина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.

Згідно з заявою, під час зустрічі з колегами із Сеула Сполучені Штати "підтвердили свою непохитну відданість надавати Республіці Корея (РК) розширене стримування, підкріплене повним спектром американських сил і засобів, зокрема й ядерні".

"Будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або їхніх союзників є неприйнятною і призведе до кінця режиму Кіма, а американська сторона підтвердила, що будь-яка ядерна атака КНДР проти РК буде зустрінута швидкою, нищівною і рішучою відповіддю", - йдеться в ній.

КНДР запустила міжконтинентальну ракету із супутником

Наприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій впала в Жовте море.

Пізніше 16 червня Південна Корея підняла із дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що супутник взагалі не мав користі як розвідувальний.

А вже 22 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту. Дані розвідувального агентства Південної Кореї свідчать, що КНДР отримала допомогу від Росії для успішного запуску.

Згодом Пхеньян заявив, що втручання у роботу його супутників означатиме проголошення війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКНДР