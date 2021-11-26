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США пригрозили Ирану обострением конфликта, если он не будет сотрудничать с МАГАТЭ

Автор: Наталья Скороход

США требуют от Ирана сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В противном случае США грозятся собрать экстренное заседание в МАГАТЭ, что может привести к срыву переговоров по ядерной сделке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

где производятся детали для усовершенствованных центрифуг, обогащающих уран.

Отмечается, что в

Напомним, что три европейских страны вызвали обеспокоенность по поводу ядерного потенциала Ирана. Там считают, что это ставит под угрозу весь мир.

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ИранСоединенные Штаты Америки