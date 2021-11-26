США пригрозили Ирану обострением конфликта, если он не будет сотрудничать с МАГАТЭ

США требуют от Ирана сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В противном случае США грозятся собрать экстренное заседание в МАГАТЭ, что может привести к срыву переговоров по ядерной сделке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
где производятся детали для усовершенствованных центрифуг, обогащающих уран.
Отмечается, что в
Напомним, что три европейских страны вызвали обеспокоенность по поводу ядерного потенциала Ирана. Там считают, что это ставит под угрозу весь мир.