Три страны заявили, что запасов Ирана хватит для производства ядерного заряда
Иран обладает достаточным объемом ядерных материалов, чтобы после дополнительного обогащения его хватило на производство более одного ядерного заряда. Тегеран продолжает наращивать уран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Евротройка" высказала обеспокоенность "недавней установкой модульной инфраструктуры усовершенствованных центрифуг".
"Мы глубоко обеспокоены тем, что в течение более двух лет Иран продолжал систематическую ядерную эскалацию, тем самым постоянно и необратимо повышая свой ядерный потенциал и подвергая международное сообщество значительному риску", - говорится в коммюнике "евротройки".
Такой шаг, отмечается в заявлении, позволит Тегерану, легче изменять конфигурацию каскада центрифуг, обогащая уран до более высокого уровня.
"Иран также накопил принципиально важный набор знаний по производству ядерного оружия, особенно в области металлического урана", - заметили главы МИД европейских стран, подчеркнув, что подобные знания не имеют преподобного оправдания для использования в гражданских целях.
Напомним, 12 апреля Иран в ответ на санкции Евросоюза приостановил сотрудничество с ЕС по правам человека, терроризму, наркотикам и беженцам. В Тегеране заявили, что рассматривают возможность введения ответных ограничений на действия Брюсселя.
Ранее РБК-Украина писало, что Иран готов вернуться к ядерной сделке 2015 года, только если США снимут все санкции. При администрации Дональда Трампа, стороны вышли из ядерной сделки, и Иран начал производство оружейного урана.