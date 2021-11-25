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Три страны заявили, что запасов Ирана хватит для производства ядерного заряда

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Четверг 25 ноября 2021 04:21
Три страны заявили, что запасов Ирана хватит для производства ядерного заряда Фото: Иран увеличивает запасы обогащенного урана (flickr)
Автор: Артур Родивилов

Иран обладает достаточным объемом ядерных материалов, чтобы после дополнительного обогащения его хватило на производство более одного ядерного заряда. Тегеран продолжает наращивать уран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Евротройка" высказала обеспокоенность "недавней установкой модульной инфраструктуры усовершенствованных центрифуг".

"Мы глубоко обеспокоены тем, что в течение более двух лет Иран продолжал систематическую ядерную эскалацию, тем самым постоянно и необратимо повышая свой ядерный потенциал и подвергая международное сообщество значительному риску", - говорится в коммюнике "евротройки".

Такой шаг, отмечается в заявлении, позволит Тегерану, легче изменять конфигурацию каскада центрифуг, обогащая уран до более высокого уровня.

"Иран также накопил принципиально важный набор знаний по производству ядерного оружия, особенно в области металлического урана", - заметили главы МИД европейских стран, подчеркнув, что подобные знания не имеют преподобного оправдания для использования в гражданских целях.

Напомним, 12 апреля Иран в ответ на санкции Евросоюза приостановил сотрудничество с ЕС по правам человека, терроризму, наркотикам и беженцам. В Тегеране заявили, что рассматривают возможность введения ответных ограничений на действия Брюсселя.

Ранее РБК-Украина писало, что Иран готов вернуться к ядерной сделке 2015 года, только если США снимут все санкции. При администрации Дональда Трампа, стороны вышли из ядерной сделки, и Иран начал производство оружейного урана.

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