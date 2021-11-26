США пригрозили Ірану загостренням конфлікту, якщо він не співпрацюватиме з МАГАТЕ

США вимагають від Ірану співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). В іншому випадку США погрожують зібрати екстрене засідання в МАГАТЕ, що може призвести до зриву переговорів з ядерної угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
де виробляються деталі для вдосконалених центрифуг, що збагачують уран.
Зазначається, що в
Нагадаємо, що три європейські країни викликали стурбованість з приводу ядерного потенціалу Ірану. Там вважають, що це ставить під загрозу весь світ.