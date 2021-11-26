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США пригрозили Ірану загостренням конфлікту, якщо він не співпрацюватиме з МАГАТЕ

Автор: Наталья Скороход

США вимагають від Ірану співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). В іншому випадку США погрожують зібрати екстрене засідання в МАГАТЕ, що може призвести до зриву переговорів з ядерної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

де виробляються деталі для вдосконалених центрифуг, що збагачують уран.

Зазначається, що в

Нагадаємо, що три європейські країни викликали стурбованість з приводу ядерного потенціалу Ірану. Там вважають, що це ставить під загрозу весь світ.

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