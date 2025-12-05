США пригрозили Європі вийти з ряду механізмів НАТО та назвали важливу умову, - Reuters

Повідомлення відповідного змісту було передано європейцям на зустрічі у Вашингтоні цього тижня від співробітників Пентагону, які контролюють політику НАТО.

Перекладання фінансового тягаря зі США на європейських членів Альянсу кардинально змінить те, як Сполучені Штати, один із засновників повоєнного альянсу, співпрацюють зі своїми найважливішими військовими партнерами.

На зустрічі представники Пентагону зазначили, що Вашингтон не задоволений кроками, яких Європа зробила у посиленні свого оборонного потенціалу з моменту розширеного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Американські чиновники повідомили своїм колегам, що якщо Європа не виконає поставлені умови до 2027 року, США можуть припинити участь у деяких механізмах координації оборони НАТО.

Кілька європейських чиновників заявили, що цей термін є нереалістичним. Європейські країни загалом прийняли вимогу президента США Дональда Трампа взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку та зобов'язалися значно збільшити витрати на оборону.