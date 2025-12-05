США пригрозили Европе выйти из ряда механизмов НАТО и назвали важное условие, - Reuters

Сообщение соответствующего содержания было передано европейцам на встрече в Вашингтоне на этой неделе от сотрудников Пентагона, которые контролируют политику НАТО.

Перекладывание финансового бремени с США на европейских членов Альянса кардинально изменит то, как Соединенные Штаты, один из основателей послевоенного альянса, сотрудничают со своими важнейшими военными партнерами.

На встрече представители Пентагона отметили, что Вашингтон не доволен шагами, которые Европа сделала в усилении своего оборонного потенциала с момента расширенного вторжения России в Украину в 2022 году.

Американские чиновники сообщили своим коллегам, что если Европа не выполнит поставленные условия до 2027 года, США могут прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО.

Несколько европейских чиновников заявили, что этот срок является нереалистичным. Европейские страны в целом приняли требование президента США Дональда Трампа взять на себя больше ответственности за собственную безопасность и обязались значительно увеличить расходы на оборону.