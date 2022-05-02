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США пригласят лидеров островных тихоокеанских стран в Белый дом, - Reuters

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Понедельник 02 мая 2022 07:24
США пригласят лидеров островных тихоокеанских стран в Белый дом, - Reuters Фото: США пригласят лидеров островных тихоокеанских стран в Белый дом (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Администрация президента США Джо Байдена планирует активизировать дипломатическое взаимодействие со странами тихоокеанских островов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Координатор Индо-Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл заявил, что лидеров островных тихоокеанских стран пригласят в Белый дом в конце этого года.

Сообщение Кэмпбелла, изложенное на бизнес-саммите США и Новой Зеландии, прозвучало на фоне растущей обеспокоенности по поводу последствий для безопасности расширяющегося присутствия Китая в регионе.

В частности, речь идет о заключенном в прошлом месяце соглашении между КНР и Соломоновыми островами.

Кэмпбелл сказал участникам саммита, что Соединенные Штаты намерены не только принимать лидеров островов, но и наращивать дипломатические отношения со странами Тихоокеанского региона, которые десятилетиями не видели послов.

"Чтобы Соединенные Штаты были эффективны в Тихом океане, мы должны делать больше, и мы должны делать больше в областях, которые имеют значение и имеют значение для жителей тихоокеанских островов", - заявил Кэмпбелл.

Он добавил, что администрация Байдена также будет работать с Агентством США по международному развитию и новой Международной финансовой корпорацией развития США для финансирования проектов в регионе, а также для восстановления Корпуса мира на большей части территории.

Напомним, США обсудили с Британией снижение риска войны с Китаем из-за Тайваня.

Ранее Байден предложил Конгрессу закон о конфискации российских активов для Украины.

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