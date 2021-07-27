США прекратят участие в военных операциях в Ираке до конца года. Это обозначено в совместном заявлении двух стран, подписанном по итогам переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Никакие силы США не будут играть военную роль к 31 декабря 2021 года", - говорится в заявлении.
В нем отмечается, что делегации приняли решение о том, что отношения в области безопасности полностью перейдут к тренировкам, консультациям, помощи и обмену разведывательной информацией.
Сообщается также, что американская сторона продолжит поддержку иракских сил безопасности, "чтобы помочь им выстроить потенциал для борьбы с будущими угрозами".
Напомним, что США сменят роль своих военных в Ираке и сократят численность.
Ранее президент США Джо Байден и премьер Ирака Мустафа аль-Кадими провели переговоры в Вашингтоне. По данным СМИ, они намерены объявить, что договорились до конца 2021 года окончательно завершить американскую боевую миссию на иракской территории.