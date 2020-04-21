США прекращают выдавать иммиграционные визы из-за коронавируса

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп заявил, что указ будет временным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что распорядился прекратить выдачу виз для иммигрантов. Как передает РБК-Украина, об этом Трамп написал в Twitter.

Он отметил, что решение будет временным - в связи с эпидемией коронавируса в Штатах и мире.

"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также исходя из потребности защитить рабочие места для наших крупных американских граждан, я подпишу исполнительный указ о временном прекращении иммиграции в США!", - отметил он.

Государственный департамент США сообщил, что в 2019 году американские миграционные визы получили 4 тысячи 573 граждан Украины.

Напомним, в феврале Кабинет министров Украины поддержал установление квоты на иммиграцию 5 тысяч высококвалифицированных специалистов из-за рубежа для трудоустройства в украинских ИТ-компаниях.