США припиняють видавати імміграційні візи через коронавірус

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп заявив, що указ буде тимчасовим

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розпорядився припинити видачу віз для іммігрантів. Як передає РБК-Україна, про це Трамп написав у Twitter.

Він зазначив, що рішення буде тимчасовим - у зв'язку із епідемією коронавірусу у Штатах та світі.

"У світлі нападу з боку невидимого ворога, а також виходячи із потреби захистити робочі місця для наших великих американських громадян, я підпишу виконавчий указ про тимчасове припинення імміграції до США!", - зазначив він.

Державний департамент США повідомив, що у 2019 році американські міграційні візи отримали 4 тисячі 573 громадян України.

Нагадаємо, у лютому Кабінет міністрів України підтримав встановлення квоти на імміграцію 5 тисяч висококваліфікованих спеціалістів з-за кордону для працевлаштування в українських ІТ-компаніях.