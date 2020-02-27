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Кабмин одобрил квоту на иммиграцию иностранцев для трудоустройства в ІТ-компаниях

Новости » Политика     27.02.2020 - 12:57
Кабмин одобрил квоту на иммиграцию иностранцев для трудоустройства в ІТ-компаниях
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Украинским компаниям разрешено пригласить на работу 5 тысяч специалистов

Кабинет министров поддержал установление квоты на иммиграцию 5000 высококвалифицированных специалистов из-за рубежа для трудоустройства в украинских ІТ-компаниях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Отмечается, что приглашенные специалисты смогут:

  • получить вид на жительство, что упростит им жизнь в Украине в длительном будущем
  • им не нужно будет получать ежегодные разрешения на применение труда иностранцев;
  • их трудоустройство осуществляется на тех же условиях, что и для граждан Украины;
  • они не привязаны к конкретным срокам пребывания в Украине;
  • они не привязаны к конкретному месту работы и должности;
  • они имеют возможность иммигрировать в Украину вместе со своей семьей;
  • они смогут открывать ФЛП.

"Ежегодно украинские университеты выпускают 15-17 тысяч ІТ-специалистов разных направлений. Ежегодно в стране открывается около 40000 вакансий ІТишников. Даже если каждый год будет трудоустроено 100% выпускников - нашим технологическим компаниям не хватает специалистов", - пояснил глава Минцифры.

Напомним, Кабинет министров Украины установил квоту для иммиграции иностранцев и лиц без гражданства в Украину на 2017 год в 3963 человека.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2013 году правительство установило квоту на иммиграцию в Украину на уровне 6 тыс. 221 человек.

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