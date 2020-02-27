Кабмин одобрил квоту на иммиграцию иностранцев для трудоустройства в ІТ-компаниях

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Украинским компаниям разрешено пригласить на работу 5 тысяч специалистов

Кабинет министров поддержал установление квоты на иммиграцию 5000 высококвалифицированных специалистов из-за рубежа для трудоустройства в украинских ІТ-компаниях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

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Отмечается, что приглашенные специалисты смогут:

получить вид на жительство, что упростит им жизнь в Украине в длительном будущем

им не нужно будет получать ежегодные разрешения на применение труда иностранцев;

их трудоустройство осуществляется на тех же условиях, что и для граждан Украины;

они не привязаны к конкретным срокам пребывания в Украине;

они не привязаны к конкретному месту работы и должности;

они имеют возможность иммигрировать в Украину вместе со своей семьей;

они смогут открывать ФЛП.

"Ежегодно украинские университеты выпускают 15-17 тысяч ІТ-специалистов разных направлений. Ежегодно в стране открывается около 40000 вакансий ІТишников. Даже если каждый год будет трудоустроено 100% выпускников - нашим технологическим компаниям не хватает специалистов", - пояснил глава Минцифры.

Напомним, Кабинет министров Украины установил квоту для иммиграции иностранцев и лиц без гражданства в Украину на 2017 год в 3963 человека.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2013 году правительство установило квоту на иммиграцию в Украину на уровне 6 тыс. 221 человек.