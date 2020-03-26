США предъявили Мадуро обвинение в наркоторговле

Власти Соединенных Штатов предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и четырнадцати его соратникам в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

При этом отмечается, что за информацию, которая позволит задержать или посадить в тюрьму Мадуро и его сподвижников, пообещали до 15 млн долларов.

За информацию о Николасе Мадуро Штаты предлагают до 15 млн долларов, за вице-президента Диосдадо Кабельйо - 10 млн долларов. Обвинения предъявлены также министру обороны Венесуэлы и главе верховного суда.

По словам генерального прокурора США Уильяма Барра, власти Венесуэлы помогают колумбийской экстремистской группировкой ФАРК, пытающейся "залить США кокаином". В США заявили, что режим Мадуро позволяет ФАРК перевозить наркотики через свою территорию.

"По нашим оценкам, по этим маршрутам из Венесуэлы отправляется от 200 до 250 тонн кокаина", - заявил Барр. Это эквивалентно 30 млн смертельных доз наркотика.

Обвинения против Мадуро грозят ему лишением свободы минимум на 50 лет.

Напомним, в Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге после президентских выборов. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании экс-спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве президента.

Кроме того, администрация президента Дональда Трампа предоставит временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо финансовую помощь в размере 52 млн долларов.