США предупредили Россию об ответственности за хакерские атаки

Власти России несут ответственность за хакерские атаки , которые совершаются с российской территории. Если Москва не будет с ними бороться, то США оставляют за собой право ответить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя Белого дома Джен Псаки .

"Точка зрения президента (США Джо Байдена - ред.) и администрации (Белого дома - ред.) такова, что даже если преступные субъекты предпринимают эти действия против США или американских организаций из частного сектора, даже если российские власти не вовлечены, то они несут ответственность", - сказала в ходе брифинга Псаки.

Она подчеркнула, что США не утверждают, что за кибератаками стоит правительство РФ, но настаивают на ответственности российских властей.

"Если российские власти не могут или не будут предпринимать шаги против преступников на своей территории, мы будем действовать или оставляем за собой право на ответ со своей стороны", - подчеркнула представитель Белого дома.