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Байден: США ответят, если за недавней кибератакой стоит Россия

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Вашингтон, Воскресенье 04 июля 2021 00:35
Байден: США ответят, если за недавней кибератакой стоит Россия Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США пока точно не знают, кто именно стоит за недавней хакерской атакой на компанию Kaseya. Если выяснится, что к ней причастна Россия, страну ожидает ответ.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на агентство Reuters.

Джо Байден заявил, что поручил спецслужбам провести расследование.

"Первоначально предполагалось, что это было не российское правительство, но мы пока не уверены", - сказал американский президент.

Ранее международный производитель программного обеспечения Kaseya подвергся кибератаке с применением вируса-вымогателя. По данным Bloomberg, атаку могла совершить группировка REvil, связанная с Москвой. Всего кибератака REvil могла затронуть около 200 компаний.

Напомним, одна из крупнейших сетей супермаркетов Швеции заявила 3 июля, что ей пришлось временно закрыть около 800 магазинов по всей стране. Кибератака заблокировала доступ к кассам.

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