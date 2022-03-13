UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США предупредили РФ: если выстрелите по территории НАТО, блок ответит "всей силой"

Автор: Валерия Полищук

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что если Россия выстрелит по территории НАТО, блок ответит всей своей мощью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В частности, по словам Салливана, выстрел по территории Североатлантического альянса приведет в действие статью 5 НАТО, согласно которой нападение на одного союзника блока будет рассматриваться как нападение на всех союзников.

"Если произойдет военное нападение на территорию НАТО, это вызовет применение Статьи 5, и мы задействуем всю силу альянса НАТО в ответ на это. Я скажу лишь, что если Россия нападет, обстреляет, сделает выстрел по территории НАТО, альянс НАТО ответит на это", - заявил он.

Напомним, сегодня российские войска совершили авиаудары по Яворовскому полигону во Львовской области. Полигон находится в 20 км от границы с Польшей, которая входит в НАТО.

Салливан заявлял, что авиаудары по Яворову являются признаком разочарования президента РФ Владимира Путина ходом военных действий в Украине.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОСоединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины