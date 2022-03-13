США попередили РФ: якщо вистрілите по території НАТО, блок відповість "всією силою"

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван попередив, що якщо Росія вистрілить по території НАТО, блок відповість всією своєю міццю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Зокрема, за словами Саллівана, постріл по території Північноатлантичного альянсу приведе в дію статтю 5 НАТО, згідно з якою напад на одного союзника блоку буде розглядатися як напад на всіх союзників.
"Якщо відбудеться військовий напад на територію НАТО, це викличе застосування статті 5, і ми задіємо всю силу альянсу НАТО у відповідь на це. Я скажу лише, що якщо Росія нападе, обстріляє, зробить постріл по території НАТО, альянс НАТО відповість на це", - заявив він.
Нагадаємо, сьогодні російські війська здійснили авіаудари по Яворівському полігону у Львівській області. Полігон знаходиться в 20 км від кордону з Польщею, яка входить в НАТО.
Салліван заявляв, що авіаудари по Яворову є ознакою розчарування президента РФ Володимира Путіна ходом військових дій в Україні.
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