В США предупредили, что РФ может атаковать маршруты, используемые для поставки оружия

В Пентагоне считают, что Россия может атаковать маршруты, используемые для поставки оружия. Таким образом РФ хочет замедлить западные поставки вооружения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Представители Пентагона отметили, что Россия нечасто наносила удары по движущимся целям, таким как колонны или железнодорожные перевозки. Однако российская армия может попытаться разрушить мосты, дороги и рельсы, по которым в Украину доставлялось оружие и припасы.

При этом американские чиновники добавили, что даже если оккупантам удастся нанести удар по этим маршрутам, они не смогут полностью остановить поставки.