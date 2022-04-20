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В США предупредили, что РФ может атаковать маршруты, используемые для поставки оружия

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Вашингтон, Среда 20 апреля 2022 08:39
В США предупредили, что РФ может атаковать маршруты, используемые для поставки оружия Фото: в Пентагоне предупредили о новых атаках РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Пентагоне считают, что Россия может атаковать маршруты, используемые для поставки оружия. Таким образом РФ хочет замедлить западные поставки вооружения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Представители Пентагона отметили, что Россия нечасто наносила удары по движущимся целям, таким как колонны или железнодорожные перевозки. Однако российская армия может попытаться разрушить мосты, дороги и рельсы, по которым в Украину доставлялось оружие и припасы.

При этом американские чиновники добавили, что даже если оккупантам удастся нанести удар по этим маршрутам, они не смогут полностью остановить поставки.

Напомним, вчера в Нидерландах заявили о новых поставках тяжелого вооружения Украине.

Кроме того, премьер Британии пообещал усилить артиллерийскую поддержку Украины.

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