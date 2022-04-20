У США попередили, що РФ може атакувати маршрути, які використовують для постачання зброї

У Пентагоні вважають, що Росія може атакувати маршрути, які використовують для постачання зброї. Таким чином РФ хоче уповільнити західні поставки озроєння в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Представники Пентагону відзначили, що Росія нечасто завдавала ударів по рухомих цілях, таким як колони або залізничні перевезення. Однак російська армія може спробувати зруйнувати мости, дороги і рейки, по яких в Україну доставлялася зброя і припаси.

При цьому американські чиновники додали, що навіть якщо окупантам вдасться завдати удару по цих маршрутах, вони не зможуть повністю зупинити поставки.