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У США попередили, що РФ може атакувати маршрути, які використовують для постачання зброї

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Вашингтон, Середа 20 квітня 2022 08:39
У США попередили, що РФ може атакувати маршрути, які використовують для постачання зброї Фото: у Пентагоні попередили про нові атаки РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Пентагоні вважають, що Росія може атакувати маршрути, які використовують для постачання зброї. Таким чином РФ хоче уповільнити західні поставки озроєння в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Представники Пентагону відзначили, що Росія нечасто завдавала ударів по рухомих цілях, таким як колони або залізничні перевезення. Однак російська армія може спробувати зруйнувати мости, дороги і рейки, по яких в Україну доставлялася зброя і припаси.

При цьому американські чиновники додали, що навіть якщо окупантам вдасться завдати удару по цих маршрутах, вони не зможуть повністю зупинити поставки.

Нагадаємо, вчора у Нідерландах заявили про нові поставки важкого озброєння Україні.

Крім того, прем'єр Британії пообіцяв посилити артилерійську підтримку Україна.

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