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Джонсон пообещал усилить артиллерийскую поддержку Украины

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Вторник 19 апреля 2022 20:44
Джонсон пообещал усилить артиллерийскую поддержку Украины Премьер-министр Великобритании Борис Джонсо (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал увеличить артиллерийскую поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Говоря о своем визите в Киев и встреча с Владимиром Зеленским, он сказал депутатам в палате: "Я заверил его в непримиримой решимости Великобритании, которую разделяет эта палата, присоединиться к нашим союзникам и дать храбрым людям необходимое оружие, чтобы защищаться".

По его словам, сейчас это очень важно, ведь Путин перегруппировал свои силы и начал наступление на Донбассе.

"Это станет артиллерийским конфликтом, им нужна поддержка артиллерией, это то, что мы им предоставим... в дополнение ко многим другим формам поддержки", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что Джонсон пообещал продолжить поставки вооружений Украине, включая бронетехнику.

Также мы писали, что Джонсон и Байден договорились усилить экономическое давление на Россию.

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