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США предупредили, что Китай не сможет компенсировать потери РФ от санкций

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Вашингтон, Понедельник 14 февраля 2022 02:24
США предупредили, что Китай не сможет компенсировать потери РФ от санкций Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Китай не сможет значительно смягчить ущерб, который нанесли бы России санкции западных стран. Их могут ввести в случае обострения ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в эфире CBS.

По словам Салливана, на ведущие демократические страны приходится около 50% мировой экономики, тогда как на Китай и Россию 20%.

"Китай не сможет компенсировать России те потери, которые она понесет в случае введения Соединенными Штатами и их союзниками экономических мер", - сказал Салливан.

Напомним, американская компания Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки из которых заметно, что Россия продолжает перебрасывать войска и технику в оккупированный Крым и Беларусь, где со вчерашнего дня продолжаются учения.

При этом, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с безопасностью в Украине не меняется. Комментируя накопление российских войск на границе, он заявил, что не видит ничего нового.

Отметим, в конце января американское издание Bloomberg рассказало, что лидер Китая Си Цзиньпин мог попросить президента России Владимира Путине не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине.

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