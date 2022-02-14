США предупредили, что Китай не сможет компенсировать потери РФ от санкций

Китай не сможет значительно смягчить ущерб, который нанесли бы России санкции западных стран. Их могут ввести в случае обострения ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в эфире CBS.

По словам Салливана, на ведущие демократические страны приходится около 50% мировой экономики, тогда как на Китай и Россию 20%. "Китай не сможет компенсировать России те потери, которые она понесет в случае введения Соединенными Штатами и их союзниками экономических мер", - сказал Салливан.