США попередили, що Китай не зможе компенсувати втрати РФ від санкцій

Китай не зможе значно пом'якшити збиток, який завдали б Росії санкції західних країн. Їх можуть ввести в разі загострення ситуації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана в ефірі CBS.

За словами Саллівана, на провідні демократичні країни припадає близько 50% світової економіки, тоді як на Китай і Росію 20%. "Китай не зможе компенсувати Росії ті втрати, яких вона зазнає в разі введення Сполученими Штатами і їх союзниками економічних заходів", - сказав Салліван.