ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США попередили, що Китай не зможе компенсувати втрати РФ від санкцій

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 14 лютого 2022 02:24
США попередили, що Китай не зможе компенсувати втрати РФ від санкцій Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Китай не зможе значно пом'якшити збиток, який завдали б Росії санкції західних країн. Їх можуть ввести в разі загострення ситуації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана в ефірі CBS.

За словами Саллівана, на провідні демократичні країни припадає близько 50% світової економіки, тоді як на Китай і Росію 20%.

"Китай не зможе компенсувати Росії ті втрати, яких вона зазнає в разі введення Сполученими Штатами і їх союзниками економічних заходів", - сказав Салліван.

Нагадаємо, американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки з яких помітно, що Росія продовжує перекидати війська та техніку до окупованого Криму та Білорусі, де від учора тривають навчання.

При цьому, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація з безпекою в Україні не змінюється. Коментуючи нагромадження російських військ на кордоні, він заявив, що не бачить нічого нового.

Зазначимо, наприкінці січня американське видання Bloomberg розповіло, що лідер Китаю Сі Цзіньпін міг попросити президента Росії Володимира Путіне не нападати на Україну під час Олімпіади в Пекіні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Зеленський здзвонився з Байденом на тлі загрози з боку РФ: перші подробиці
Зеленський здзвонився з Байденом на тлі загрози з боку РФ: перші подробиці
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи