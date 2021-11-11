США предупредили ЕС о возможном вторжении России в Украину, - Bloomberg

Соединенные Штаты Америки обеспокоены концентрацией войск России вблизи украинских границ. Вашингтон предупредил своих европейских партнеров о том, что Россия может пойти на вторжение в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское агентство Bloomberg.
По данным агентства, оценки Вашингтона
Представители администрации президента США Джо Байдена пока не предоставили своих комментариев по этому поводу.
В то же время, по мнению близкого к Кремлю источника издания Bloomberg, Россия пока не намерена
Напомним, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию с российскими войсками возле Украины, выразил опасения, что Россия может повторить ошибку, совершенную в 2014 году.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия готова дать отпор врагу где угодно и когда угодно.