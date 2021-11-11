UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США предупредили ЕС о возможном вторжении России в Украину, - Bloomberg

Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки обеспокоены концентрацией войск России вблизи украинских границ. Вашингтон предупредил своих европейских партнеров о том, что Россия может пойти на вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское агентство Bloomberg.

По данным агентства, оценки Вашингтона

Представители администрации президента США Джо Байдена пока не предоставили своих комментариев по этому поводу.

В то же время, по мнению близкого к Кремлю источника издания Bloomberg, Россия пока не намерена

Напомним, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию с российскими войсками возле Украины, выразил опасения, что Россия может повторить ошибку, совершенную в 2014 году.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия готова дать отпор врагу где угодно и когда угодно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаРоссийская ФедерацияЕвросоюзВойска РФ