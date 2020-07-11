США предупредили американцев о риске быть задержанными в Китае

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки предупредил американцев о высоком риске быть задержанными и депортированными из Китая. Американцев могут задержать за критику китайского правительства.

Об этом сообщает американское информационное агентство Reuters.

Так, американцев могут задержать без доступа к консульским службам США и информации об их предполагаемом преступлении. Американцам грозят длительные допросы и удержания по причинам, связанным с государственной безопасностью.

Такое предупреждение в американском Госдепе выпустили на фоне двустороннего напряжения в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Накануне США и Китай обменялись визовыми санкциями в отношении должностных лиц.

До этого подобное предупреждение опубликовало правительство Австралии, но в Пекине его назвали "абсолютно бессмысленным и дезинформационным".

Напомним, несколько дней назад США ввели визовые ограничения в отношении чиновников Китая за нарушение автономии Тибета.

Кроме того, в США предложили запретить популярную китайскую социальную сеть TikTok.