В Госдепе назвали главный способ возобновления экспорта украинского зерна

В США уверены, что для возобновления экспорта зерна из Украины Москве необходимо прекратить блокаду морских портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя Госдепа США Неда Прайса в Twitter.

"Чтобы "облегчить" торговлю украинскими продуктами питания, Путину (президенту РФ Владимиру Путину - ред.) необходимо снять российскую блокаду украинских портов и позволить торговле возобновиться", - подчеркнул Прайс.

При этом он отметил, что сейчас Кремль пытается возложить вину в надвигающемся продовольственном кризисе на санкции, которые ввели против России.

"Никогда не было санкций на еду, удобрения или лекарства из России. Это все выдумала российская пропаганда, которая призвана снять ответственность с президента Путина", - заявил Прайс.