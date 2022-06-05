ru ua
Вс, 05 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Госдепе назвали главный способ возобновления экспорта украинского зерна

Новина українською →
Воскресенье 05 июня 2022 21:59
В Госдепе назвали главный способ возобновления экспорта украинского зерна Фото: представитель Госдепа США Нед Прайс (Reuters)
Автор: Иван Носальский

В США уверены, что для возобновления экспорта зерна из Украины Москве необходимо прекратить блокаду морских портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя Госдепа США Неда Прайса в Twitter.

"Чтобы "облегчить" торговлю украинскими продуктами питания, Путину (президенту РФ Владимиру Путину - ред.) необходимо снять российскую блокаду украинских портов и позволить торговле возобновиться", - подчеркнул Прайс.

При этом он отметил, что сейчас Кремль пытается возложить вину в надвигающемся продовольственном кризисе на санкции, которые ввели против России.

"Никогда не было санкций на еду, удобрения или лекарства из России. Это все выдумала российская пропаганда, которая призвана снять ответственность с президента Путина", - заявил Прайс.

Напомним, ранее Путин заявлял, что продовольственный кризис в мире возник возник из-за нарушения логистических цепочек, а также финансовой политики западных стран.

Также мы писали, что, по словам Путина, Украина могла бы вывозить свои зерновые через территорию Беларуси. Но для этого с Минска нужно снять международные санкции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки продовольственный кризис Война России против Украины
NEWS
На фронте получил тяжелое ранение адвокат Маси Найем
На фронте получил тяжелое ранение адвокат Маси Найем
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине