В Госдепе назвали главный способ возобновления экспорта украинского зерна
В США уверены, что для возобновления экспорта зерна из Украины Москве необходимо прекратить блокаду морских портов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя Госдепа США Неда Прайса в Twitter.
"Чтобы "облегчить" торговлю украинскими продуктами питания, Путину (президенту РФ Владимиру Путину - ред.) необходимо снять российскую блокаду украинских портов и позволить торговле возобновиться", - подчеркнул Прайс.
При этом он отметил, что сейчас Кремль пытается возложить вину в надвигающемся продовольственном кризисе на санкции, которые ввели против России.
"Никогда не было санкций на еду, удобрения или лекарства из России. Это все выдумала российская пропаганда, которая призвана снять ответственность с президента Путина", - заявил Прайс.
Напомним, ранее Путин заявлял, что продовольственный кризис в мире возник возник из-за нарушения логистических цепочек, а также финансовой политики западных стран.
Также мы писали, что, по словам Путина, Украина могла бы вывозить свои зерновые через территорию Беларуси. Но для этого с Минска нужно снять международные санкции.
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