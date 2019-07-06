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У США представлено концепцію протидії впливу РФ

Новини » Політика    06.07.2019 - 18:50
У США представлено концепцію протидії впливу РФ
Ілюстративне фото (twitter.com/GGigauriIOM)

В агентстві розповіли, що концепція повинна допомогти країнам-партнерам США вийти на шлях самодостатнього розвитку

Агентство з міжнародного розвитку Сполучених Штатів (USAID) представило концепцію, яка повинна допомогти у протидії посиленню впливу Кремля в світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Директор агентства Марк Грін заявив, що місія USAID полягає у допомозі урядам інших країн, приватному сектору, громадянського суспільства в державах-партнерах США на шляху до самодостатнього розвитку. Він повідомив, що Програма з протидії згубного впливу Кремля повинна стати важливим інструментом.

"США давно вважають, що сильна, процвітаюча і вільна Європа виключно важлива для стратегічних інтересів Америки. При цьому російський уряд і його представники поставили собі метою послабити вплив США в світі і відокремити нас від наших союзників і партнерів", - заявив Грін.

Він також додав, що нинішня влада РФ є "авторитарним режимом, який агресивно шукає нову сферу впливу за кордоном", а також порівнявши його з підступним хижаком. Грін зазначив, що Кремль намагається поширити свій вплив н країн Європи і Євразії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Facebook не знайшов ознак втручання РФ референдум з Brexit. Директор з комунікацій, віце-президент Facebook Ніколас Клегг заявив, що компанія провела внутрішній аналіз наявних даних і не виявила жодної суттєвої спроби" з боку зовнішніх сил вплинути на результат голосування.

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