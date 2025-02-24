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У США представили проєкт, що розповідає про боротьбу українських військовополонених

Понеділок 24 лютого 2025 17:44
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У США представили проєкт, що розповідає про боротьбу українських військовополонених Фото: у США представили проєкт, що розповідає про боротьбу українських військовополонених
Автор: Юлія Бойко

Оборонець Маріуполя Олександр Дідур в рамках адвокаційного проєкту "Смак свободи" представив в американській пекарні Dog Dag український смаколик - "Козацький медовик".

Про це повідомляє РБК-Україназ посиланням на прес-службу проекту.

З кожним шматком медовика відвідувачі пекарні отримуватимуть картки з історіями українських героїв, які пройшли російський полон.

Проєкт "Смак свободи" покликаний підвищити обізнаність про проблему звільнення українських військовополонених за кордоном.

За словами Олександра, кожен день у полоні – це боротьба за виживання, але найгірше – це невідомість. І зараз тисячі українських військових залишаються там. Їх катують, тримають у нелюдських умовах. Їхні життя залежать від того, наскільки голосно світ буде про них говорити.

"Сьогодні ми у пекарні Dog Tag презентуємо автентичний український смаколик - "Козацький медовик". Купляючи його, ви отримаєте листівку з історією реального українця, який пройшов полон. Я закликаю вас поширювати ці історії, адже це допоможе дізнатися про злочини РФ ще більшій кількості людей. А відтак ще більше людей зможуть приєднатися до боротьби за українських полонених", - заявив Олександр Дідур перед американською спільнотою.

"Козацький медовик" є родинним рецептом захисника Олександра Дідура. Він був відібраний серед десятків інших в рамках спільного проєкту ГО "Серце Азовсталі", 1+1 media, каналу 1+1 Україна, ранкового проєкту "Сніданок з 1+1" та американською ветеранською організацією Dog Tag.

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Азовсталь Сполучені Штати Америки
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