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В США представили проект, рассказывающий о борьбе украинских военнопленных

Понедельник 24 февраля 2025 17:44
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В США представили проект, рассказывающий о борьбе украинских военнопленных Фото: в США представили проект, рассказывающий о борьбе украинских военнопленных
Автор: Юлия Бойко

Защитник Мариуполя Александр Дидур в рамках адвокационного проекта "Вкус свободы" представил в американской пекарне Dog Dag украинское лакомство - "Казацкий медовик".

Об этом сообщает РБК-Украина соссылкой на пресс-службу проекта.

С каждым куском медовика посетители пекарни будут получать карточки с историями украинских героев, которые прошли российский плен.

Проект "Вкус свободы" призван повысить осведомленность о проблеме освобождения украинских военнопленных за рубежом.

По словам Александра, каждый день в плену - это борьба за выживание, но хуже всего - это неизвестность. И сейчас тысячи украинских военных остаются там. Их пытают, держат в нечеловеческих условиях. Их жизни зависят от того, насколько громко мир будет о них говорить.

"Сегодня мы в пекарне Dog Tag представляем аутентичное украинское лакомство - "Казацкий медовик". Покупая его, вы получите открытку с историей реального украинца, который прошел плен. Я призываю вас распространять эти истории, ведь это поможет узнать о преступлениях РФ еще большему количеству людей. А затем еще больше людей смогут присоединиться к борьбе за украинских пленных", - заявил Александр Дидур перед американским сообществом.

"Казацкий медовик" является семейным рецептом защитника Александра Дидура. Он был отобран среди десятков других в рамках совместного проекта ОО "Сердце Азовстали", 1+1 media, канала 1+1 Украина, утреннего проекта "Завтрак с 1+1" и американской ветеранской организацией Dog Tag.

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Азовсталь Соединенные Штаты Америки
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