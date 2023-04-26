В США представили проект резолюции о победе Украины в войне

Нижняя Палата представителей США официально представила двухпартийный проект резолюции об условиях победы Украины в войне с Россией. Презентация прошла в Вашингтоне на Капитолийском холме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову в Facebook.

"Председатель Хельсинкской комиссии США конгрессмен Дж.Вилсон (Р), сопредседатель комиссии С.Коэн (Д), сопредседатель Конгрессового Украинского кокуса М.Каптур (Д) провели брифинг для прессы с участием третьего президента Украины Виктора Ющенко", - отмечает посол.

В проекте резолюции Палата представителей США подтверждает, что политика Вашингтона направлена на победу Украины и восстановление международно признанных границ 1991 года. Также документ свидетельствует, что после победы должен быть обеспечен путь интеграции Украины в НАТО и другие евроатлантические институты.

Проект резолюции закрепляет, что США с союзниками и партнерами должны гарантировать:

выплату Россией репараций Украине;

помощь мирового сообщества в восстановлении Украины;

привлечение руководства РФ к ответственности за захватническую войну;

восстановить справедливость для жертв преступлений, совершенных РФ при ее вторжении.

Фото: в Вашингтоне торжественно представили проект резолюции о победе Украины (facebook.com/oksana.markarova)

Напомним, в Пентагоне заверили, что танки Abrams поступят в Украину до конца года.

Также в Минобороны США отметили, что украинские танкисты будут проходить обучение в Германии, пока Abrams готовят к отправке на фронт.

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