США предпочли бы решить ситуацию вокруг Украины мирным путем, - Блинкен

Соединенные Штаты Америки предпочли бы решить ситуацию с наращиванием российских войск вокруг Украины мирным путем. Но все будет зависеть от решения президента России Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
"Я очень, очень надеюсь, что мы сможем сохранить дипломатический и мирный трек, но, в конечном счете, это будет решение президента Путина", - заявил государственный секретарь Энтони Блинкен на встрече с сотрудниками в посольстве США в Киеве.
Напомним, ранее Блинкен заявил, что вторжение России в Украину может начаться в очень короткие сроки, поскольку стягивание российских войск возле границ происходит быстрыми темпами.
Также стало известно, что правительство США одобрило дополнительную помощь Украине в сфере безопасности на сумму 200 млн долларов.