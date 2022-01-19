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США предпочли бы решить ситуацию вокруг Украины мирным путем, - Блинкен

Автор: Сергей Новиков

Соединенные Штаты Америки предпочли бы решить ситуацию с наращиванием российских войск вокруг Украины мирным путем. Но все будет зависеть от решения президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Я очень, очень надеюсь, что мы сможем сохранить дипломатический и мирный трек, но, в конечном счете, это будет решение президента Путина", - заявил государственный секретарь Энтони Блинкен на встрече с сотрудниками в посольстве США в Киеве.

Напомним, ранее Блинкен заявил, что вторжение России в Украину может начаться в очень короткие сроки, поскольку стягивание российских войск возле границ происходит быстрыми темпами.

Также стало известно, что правительство США одобрило дополнительную помощь Украине в сфере безопасности на сумму 200 млн долларов.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЭнтони Блинкен