В Госдепе подтвердили выделение Украине военной помощи на 200 млн долларов
Представитель Госдепартамента подтвердил достоверность появившихся ранее сообщений о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 200 млн долларов. В Вашингтоне отметили, что "поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины".
Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на агентство Reuters.
"В декабре правительство США одобрило дополнительную помощь Украине в области безопасности на сумму 200 млн долларов", - пишет издание.
При этом представитель американского внешнеполитического ведомства, путешествующий с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил, что в Госдепе поддерживают неприкосновенность украинских границ.
"Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины и будем продолжать оказывать необходимую Украине поддержку", - заявил он.
Напомним, ранее телеканал NBC сообщил, что США уже подготовили новый пакет военной помощи Украине.
Кроме того, по данным этого же телеканала, США готовы предоставить Украине ракеты класса Stinger.