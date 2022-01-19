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В Госдепе подтвердили выделение Украине военной помощи на 200 млн долларов

Новина українською →
США, Среда 19 января 2022 12:04
В Госдепе подтвердили выделение Украине военной помощи на 200 млн долларов Фото: в Госдепе подтвердили выделение Украине военной помощи (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Представитель Госдепартамента подтвердил достоверность появившихся ранее сообщений о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 200 млн долларов. В Вашингтоне отметили, что "поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины".

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на агентство Reuters.

"В декабре правительство США одобрило дополнительную помощь Украине в области безопасности на сумму 200 млн долларов", - пишет издание.

При этом представитель американского внешнеполитического ведомства, путешествующий с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил, что в Госдепе поддерживают неприкосновенность украинских границ.

"Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины и будем продолжать оказывать необходимую Украине поддержку", - заявил он.

Напомним, ранее телеканал NBC сообщил, что США уже подготовили новый пакет военной помощи Украине.

Кроме того, по данным этого же телеканала, США готовы предоставить Украине ракеты класса Stinger.

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