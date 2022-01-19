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США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом, - Блінкен

Автор: Сергей Новиков

Сполучені Штати Америки воліли б вирішити ситуацію з нарощуванням російських військ навколо України мирним шляхом. Але все залежатиме від рішення президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Я дуже, дуже сподіваюся, що ми зможемо зберегти дипломатичний і мирний трек, але, в кінцевому рахунку, це буде рішення президента Путіна", - заявив державний секретар Ентоні Блінкен на зустрічі зі співробітниками в посольстві США в Києві.

Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що вторгнення Росії до України може початися в дуже короткі терміни, оскільки стягування російських військ біля кордонів відбувається швидкими темпами.

Також стало відомо, що уряд США схвалив додаткову допомогу Україні у сфері безпеки на суму 200 млн доларів.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЕнтоні Блінкен