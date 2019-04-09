В США предотвратили теракт в Вашингтоне

Фото: полиция США (flickr.com-Timo)

Полицейские заявляют, что мужчина планировал сбить пешеходов благодаря грузовику

В Соединенных Штатах Америки арестовали мужчину, которого подозревают в планировании террористической атаки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Полицейские заявляют, что мужчина планировал сбить пешеходов благодаря грузовику.

Федеральные прокуроры собираются попросить судью не отпускать под залог 28-летнего подозреваемого Ронделла Генри. По их мнению, он представляет угрозу общественности и может попытаться скрыться.

Прокуроры заявляют, что в прошлом месяце Генри украл грузовик и изучал окрестности Вашингтона для проведения теракта.

"Обвинение утверждает, что подозреваемый планировал направить похищенный грузовик на пешеходов и искал их наибольшее скопление. Сообщается, что действия задержанного выдаются спонтанными, а сам он радикализировался, просматривая онлайн видео действий террористов из группировки "Исламское государство", - отмечает издание.

Подозреваемый в планировании террористического акта не нашел желаемой толпы людей и поехал в международный аэропорт Даллеса у Вашингтона. Там его не пропустила охрана.

После этого он поехал на похищенном грузовике в популярную среди туристов Национальную гавань в пригороде Вашингтона с многочисленными магазинами, ресторанами и развлекательными площадками.

BREAKING: Federal authorities have charged 28yo Rondell Henry of Germantown, Md., alleging he stole a UHaul van and planned to use it to run over a large group of people at National Harbor.



“He harbored hatred for those who do not practice the Muslim faith,” authorities say. pic.twitter.com/n9qScYnpqX — Kevin Lewis (@ABC7Kevin) 8 апреля 2019 г.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Лос-Анджелесе взорвалась цистерна с бензином, в результате чего пострадали два человека. Причиной взрыва стала утечка газа в подземных коммуникациях Лос-Анджелеса, которая произошла в 10 км к югу от центра города. На месте происшествия произошло возгорание.

Кроме того, в США (Феникс, штат Аризона) пожарная машина врезалась в легковой автомобиль, в результате погибло три человека.