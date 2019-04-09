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У США запобігли теракту у Вашингтоні

Новини » Надзвичайні події    09.04.2019 - 21:59
У США запобігли теракту у Вашингтоні
Фото: поліція США (flickr.com-Timo)

Поліцейські заявляють, що чоловік планував збити пішоходів завдяки вантажівки

У Сполучених Штатах Америки заарештували чоловіка, якого підозрюють у плануванні терористичної атаки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Поліцейські заявляють, що чоловік планував збити пішоходів завдяки вантажівки.

Федеральні прокурори збираються попросити суддю не відпускати під заставу 28-річного підозрюваного Ронделла Генрі. На їхню думку, він є загрозою для громадськості і може спробувати втекти.

Прокурори заявляють, що в минулому місяці Генрі вкрав вантажівка і вивчав околиці Вашингтона для проведення теракту.

"Звинувачення стверджує, що підозрюваний планував направити викрадену вантажівку на пішоходів і шукав їх найбільшого скупчення. Повідомляється, що дії затриманого видаються спонтанними, а сам він радикализувався, переглядаючи онлайн відео дій терористів з угруповання "Ісламська держава", - зазначає видання.

Підозрюваний у плануванні терористичного акту не знайшов бажаного натовпу людей і поїхав у міжнародний аеропорт Даллеса у Вашингтона. Там його не пропустила охорона.

Після цього він поїхав на викраденому вантажівці в популярну серед туристів Національну гавань в передмісті Вашингтона з численними магазинами, ресторанами і розважальними майданчиками.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Лос-Анджелесі вибухнула цистерна з бензином, в результаті чого постраждали дві людини. Причиною вибуху став витік газу в підземних комунікаціях Лос-Анджелеса, яка сталася в 10 км на південь від центру міста. На місці події сталося загоряння.

Крім того, в США (Фенікс, штат Арізона) пожежна машина врізалася в легковий автомобіль, в результаті загинуло три людини.

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