США предоставят Украине любую поддержку для восстановления после кибератаки

Президент США Джо Байден уже проинформирован о масштабных кибератаках на Украину. Вашингтон окажет любую помощь в устранении ее последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера телеканала CNN Наталью Бертран.
"Мы предоставим Украине любую помощь, которая потребуется ей для восстановления", - цитирует Бертран заявление пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.
В СНБ также отметили, что находятся в постоянном контакте с украинскими специалистами и предложили свою помощь, поскольку Украина пока только изучает последствия и характер кибератак.
Напомним, в Украине в ночь на 14 января хакеры совершили глобальную атаку на сайты госструктур. В результате чего недоступны портал "Дия", а также сайты МОН, ГСЧС, МИД и ряд других. По данным Госспецсвязи, утечки персональных данных не произошло.
Отметим, в Центре стратегических коммуникаций пришли к выводу, что в хакерской атаке на сайты госорганов Украины явно прослеживается российский след.