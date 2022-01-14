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США предоставят Украине любую поддержку для восстановления после кибератаки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден уже проинформирован о масштабных кибератаках на Украину. Вашингтон окажет любую помощь в устранении ее последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера телеканала CNN Наталью Бертран.

"Мы предоставим Украине любую помощь, которая потребуется ей для восстановления", - цитирует Бертран заявление пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

В СНБ также отметили, что находятся в постоянном контакте с украинскими специалистами и предложили свою помощь, поскольку Украина пока только изучает последствия и характер кибератак.

Напомним, в Украине в ночь на 14 января хакеры совершили глобальную атаку на сайты госструктур. В результате чего недоступны портал "Дия", а также сайты МОН, ГСЧС, МИД и ряд других. По данным Госспецсвязи, утечки персональных данных не произошло.

Отметим, в Центре стратегических коммуникаций пришли к выводу, что в хакерской атаке на сайты госорганов Украины явно прослеживается российский след.

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