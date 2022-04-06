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США предоставят Украине дополнительное вооружение на 100 млн долларов, - Блинкен

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на сумму 100 миллионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

Отмечается, что такая помощь для усиления обороноспособности Украины будет включать противотанковые системы.

"Я санкционировал сегодня по поручению президента немедленно сократить помощь в области безопасности на сумму до 100 миллионов долларов, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в дополнительных противотанковых системах", - сказал он.

Блинкен уточнил, что общая сумма обязательств США по оказанию помощи в области безопасности Украине составляет более 2,4 млрд долларов с начала работы Администрации президента Джо Байдена и более 1,7 млрд долларов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать оказывать помощь в обеспечении безопасности в поддержку обороны Украины, а также экономическую поддержку и гуманитарную помощь сообществам, опустошенным безжалостной жестокостью России", - заявил госсекретарь США.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен назвал бойню в Буче "ударом под дых", и отметил, что виновных нужно привлечь к ответственности.

Напомним также, что Эстония передала Украине новую партию вооружения, в том числе противотанковые ракеты, гаубицы, противотанковые пушки, гранатометы и мины.

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