Эстония передала Украине новый транш военной помощи

Эстония передала Украине очередную партию вооружения в рамках помощи ВСУ в противостоянии российскому полномасштабному вторжению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Эстонии в Киеве.

"Чтобы Украина оставалась свободной, нужно еще больше. Эстония призывает все европейские страны предоставить Украине необходимое вооружение, военную и гуманитарную помощь, политическую поддержку, а также усилить санкции против России и прекратить прямо или косвенно поддерживать экономику РФ", - отметили в посольстве.

Также сообщается, что эстонский бизнес в сотрудничестве с госучреждениями и Вооруженными силами Эстонии передал военным ВСУ:

Ранее сообщалось, что Эстония высылает 14 российских дипломатов и закрывает консульство в Нарве на фоне военных преступлений РФ в ходе войны против Украины.

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