Эстония передала Украине новый транш военной помощи
Эстония передала Украине очередную партию вооружения в рамках помощи ВСУ в противостоянии российскому полномасштабному вторжению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Эстонии в Киеве.
Транш военной помощи от Эстонии включает:
- противотанковые ракеты,
- гаубицы,
- противотанковые мины,
- безоткатные противотанковые пушки,
- автоматическое оружие,
- боеприпасы,
- одноразовые гранатометы,
- ручные гранаты.
Также сообщается, что эстонский бизнес в сотрудничестве с госучреждениями и Вооруженными силами Эстонии передал военным ВСУ:
- шлемы,
- бронежилеты,
- средства связи,
- дроны,
- приборы ночного видения,
- лазерные дальномеры,
- медицинские товары,
- одежду химзащиты.
"Чтобы Украина оставалась свободной, нужно еще больше. Эстония призывает все европейские страны предоставить Украине необходимое вооружение, военную и гуманитарную помощь, политическую поддержку, а также усилить санкции против России и прекратить прямо или косвенно поддерживать экономику РФ", - отметили в посольстве.
Эстония передала Украине новую партию военной помощи (фото: facebook.com/estemb.kyiv)
Ранее сообщалось, что Эстония высылает 14 российских дипломатов и закрывает консульство в Нарве на фоне военных преступлений РФ в ходе войны против Украины.
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