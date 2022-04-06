ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эстония передала Украине новый транш военной помощи

Новина українською →
Среда 06 апреля 2022 01:34
Эстония передала Украине новый транш военной помощи Эстония передала Украине пушки, гаубицы и другую военную помощь (facebook.com/estemb.kyiv)
Автор: Владимир Костырин

Эстония передала Украине очередную партию вооружения в рамках помощи ВСУ в противостоянии российскому полномасштабному вторжению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Эстонии в Киеве.

Транш военной помощи от Эстонии включает:

  • противотанковые ракеты,
  • гаубицы,
  • противотанковые мины,
  • безоткатные противотанковые пушки,
  • автоматическое оружие,
  • боеприпасы,
  • одноразовые гранатометы,
  • ручные гранаты.

Также сообщается, что эстонский бизнес в сотрудничестве с госучреждениями и Вооруженными силами Эстонии передал военным ВСУ:

  • шлемы,
  • бронежилеты,
  • средства связи,
  • дроны,
  • приборы ночного видения,
  • лазерные дальномеры,
  • медицинские товары,
  • одежду химзащиты.

"Чтобы Украина оставалась свободной, нужно еще больше. Эстония призывает все европейские страны предоставить Украине необходимое вооружение, военную и гуманитарную помощь, политическую поддержку, а также усилить санкции против России и прекратить прямо или косвенно поддерживать экономику РФ", - отметили в посольстве.

Эстония передала Украине новую партию военной помощи (фото: facebook.com/estemb.kyiv)

Ранее сообщалось, что Эстония высылает 14 российских дипломатов и закрывает консульство в Нарве на фоне военных преступлений РФ в ходе войны против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Эстония Война России против Украины
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Мертвые и выжившие. Что пережили города под Киевом за время российской оккупации
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Мертвые и выжившие. Что пережили города под Киевом за время российской оккупации