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США нададуть Україні додаткове озброєння на 100 млн доларів, - Блінкен

Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів про надання Україні додаткової військової допомоги на суму 100 мільйонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу.

Зазначається, що така допомога для посилення обороноздатності України включатиме протитанкові системи.

"Я санкціонував сьогодні за дорученням президента негайно скоротити допомогу в галузі безпеки на суму до 100 мільйонів доларів, щоб задовольнити гостру потребу України в додаткових протитанкових системах", - сказав він.

Блінкен уточнив, що загальна сума зобов'язань США з надання допомоги в галузі безпеки Україні становить понад 2,4 млрд доларів з початку роботи Адміністрації президента Джо Байдена і понад 1,7 млрд доларів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

"Разом з нашими союзниками та партнерами ми будемо продовжувати надавати допомогу в забезпеченні безпеки на підтримку оборони України, а також економічну підтримку і гуманітарну допомогу співтовариствам, спустошеним безжальною жорстокістю Росії", - заявив держсекретар США.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен назвав бійню в Бучі "ударом під дих", і зазначив, що винних потрібно притягнути до відповідальності.

Нагадаємо також, що Естонія передала Україні нову партію озброєння, у тому числі протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові гармати, гранатомети та міни.

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